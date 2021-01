Boze man steelt deurbel van politiebureau

Aan het begin van de nacht belde de man veelvuldig het alarmnummer. Omdat de acties niet ophielden, werd zijn telefoon in beslag genomen. De man uit Goirle mocht zondagochtend zijn telefoon weer op komen halen. Dit deed hij, maar dit ging niet zonder slag of stoot. In zijn woede trapte hij meerdere malen tegen de deurbel van het politiebureau en verdween vervolgens. Toen de agenten poolshoogte namen, zagen zij enkel nog wat draadjes uit de muur van het politiebureau steken. De deurbel bleek verdwenen. Ook een geparkeerde scooter bleek omgetrapt. Hij had vermoedelijk niet in de gaten dat meerdere agenten zijn acties 'live' konden zien via de aanwezige camera's. Op de Baden Powelllaan werd de man aangehouden. De deurbel van het politiebureau kwam tijdens de fouillering weer tevoorschijn. De verdachte zit vast.