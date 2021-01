Politie zoekt getuigen van beroving

Omstreeks 12.30 uur was een 57-jarige man uit Heemskerk op de Waddenweg in Hoofddorp. Hier had hij afgesproken met een man die een GSM te koop had aangeboden. Nadat tot een koop besloten, reden zij in de auto van het slachtoffer naar een pinautomaat bij winkelcentrum ’t Paradijs. Toen het slachtoffer geld had gepind en weer terug in de auto was gestapt, griste de verkoper het geld uit zijn hand, stapte uit de auto en rende weg.

Onderweg naar het politiebureau zag het slachtoffer de dader lopen. Hij stapte uit, zette de achtervolging in en kreeg de dader te pakken. Met hulp van omstanders wist het slachtoffer zijn geld terug te krijgen. De dader wist in een onbewaakt ogenblik echter weer weg te rennen. Bij telling van het teruggegeven geld bleek nog een fors bedrag te ontbreken.

Een getuige meldde dat de dader in een personenauto was gestapt.Later op de middag, omstreeks 15.00 uur, zag de politie deze auto rijden. De bestuurder, een 18-jarige man uit Hoofddorp, werd op de Broekermeerstraat aan de kant gezet. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor werd hij later op de avond heengezonden. De politie stelt een onderzoek in naar zijn eventuele betrokkenheid bij de beroving.

2021001824