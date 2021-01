Ontploffing veroorzaakt schade aan woning

Rond 03.00 uur werd de bewoner aan de Hoogkarspelstraat opgeschrikt door een harde knal en bleken meerdere ruiten van de woning te zijn gesneuveld. Bij de ontploffing raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie, waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk, en wat er precies is gebeurd.



Heeft u informatie?

De politie kan uw hulp goed gebruikken. Bent u getuige geweest, heeft u beelden van het incident of heeft u andere informatie die de politie kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000.