Nieuwe aanhoudingen voor explosies en brandstichtingen

Op 17 december werden er twee verdachten aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een brandstichting in Hedel. Een woning brandde daar eind november af. Deze verdachten zitten nog vast. Een paar dagen later werden er drie verdachten aangehouden in verband met een dreiging. In de media is hier al veel over verschenen, maar vanwege de veiligheid van betrokkenen en het belang van onderzoek doen politie en OM hier verder geen uitspraken over. Twee verdachten zijn heengezonden, een van hen zit nog in voorlopige hechtenis.