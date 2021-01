Camerabeelden overval juwelier Katwijk in Opsporing Verzocht

Op vrijdag 20 november 2020 rond 15.00 uur werd Juwelier Kleen Edelmetalen, gevestigd aan de Voorstraat in Katwijk, overvallen door twee mannen. Tijdens de overval werd veel geweld gebruikt. De eigenaar van de juwelierszaak raakte hierbij zwaar gewond. De overvallers maakten bij de overval gebruik van een vuurwapen en een hamer. Bij de overval werden er sieraden buit gemaakt.

De overvallers vluchtten op een groenkleurige scooter deze werd later aangetroffen op de Rijnmond in Katwijk. Kort na de overval werden er twee mannen in een auto aangehouden. Een van deze mannen werd herkend als één van de overvallers.

Vanavond in de uitzending van Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond vanuit de juwelierszaak. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar de tweede overvaller en de buit.

Heeft u informatie over deze zaak?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Eenmalig ander tijdstip uitzending

Opsporing Verzocht is vanavond niet op het nieuwe tijdstip van 21.30 uur maar vanavond eenmalig om 21.55 uur op NPO1. Op woensdag 6 januari zal het programma rond 13.30 uur worden herhaald op NPO1.