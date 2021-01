Man gestoken en geslagen in woning Roosendaal

Uit het politieonderzoek kwam na korte tijd de naam en het adres van een mogelijke verdachte naar voren. Agenten gingen maandagavond rond 23.30 uur naar de woning van die verdachte in de Industriestraat en hielden de man daar aan. Zij troffen sporen aan die erop zouden kunnen wijzen dat deze man inderdaad betrokken was bij het incident in de Damstraat. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Hij wordt dinsdag door rechercheurs gehoord.

Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend, ook de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog onderwerp van onderzoek. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van poging doodslag.