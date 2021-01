Ongeval op A58 thv Mallardviaduct

De bestuurster van de personenauto kwam er minder fortuinlijk vanaf. Door ambulancemedewerkers en de brandweer is de 22-jarige vrouw uit Lewedorp uit haar auto gehaald. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis waar ze, ter observatie, een nacht moest blijven. Haar verwondingen bleken gelukkig mee te vallen. Zij verklaarde aan de politie dat ze mogelijk onwel was geworden en toen tegen de achterkant van de bestelbus aan was gereden.

De exacte toedracht van het ongeval wordt onderzocht door Team Verkeer van de politie. Beide voertuigen zijn weggesleept door een takelbedrijf en worden op sporen onderzocht. De weg is in de richting van Goes urenlang afgesloten geweest voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Rijkswaterstaat assisteerde bij het afzetten van de weg en heeft later direct de ontstane schade aan de weg en de vangrail gerepareerd.