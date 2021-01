Getuigenoproep

Alphen aan den Rijn – De politie zoekt getuigen van een aanrijding tegen een lichtmast op De Schans op donderdag 31 december rond 18.00 uur. Hierbij is de lichtmast op het trottoir terechtgekomen. De politie heeft bestuurder van de auto aangehouden. De bestuurder reed onder invloed en blies 615 ugl.

De politie heeft deze aanrijding in onderzoek en is met name op zoek naar een snorfietser die vlak achter de auto reed. Maar de politie komt ook graag met eventuele andere getuigen in contact.

Bent u getuige geweest van dit ongeval en heeft u de politie nog niet gesproken? Geef uw informatie dan door via telefoonnummer 0900-8844 of geef uw gegevens door via onderstaand tipformulier.