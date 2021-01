Man (37) overleden na schietincident

Direct na het schietincident heeft de politie in en rond de woning waar het incident plaatsvond vier mensen aangehouden. Hun eventuele betrokkenheid wordt onderzocht. Het gaat om twee mannen uit Nijmegen (22 en 55), een vrouw van 37 uit Helmond en een man van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie heeft ter plaatse sporen- en getuigenonderzoek verricht. In de loop van de avond kon ook de identiteit van het slachtoffer worden vastgesteld. Het betreft een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn familie is vervolgens geïnformeerd.

De komende tijd wordt het onderzoek voortgezet. Hulp van getuigen is daarbij zeker welkom. Heb je die dag iets gezien in de omgeving van het schietincident, of mogelijk beelden van de omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

2021007639 ^JH