Een woningoverval, brandstichting en een drugslab in Bureau Brabant

Woensdagmiddag 2 december 2020 kwam er een brandmelding binnen. Er zou brand zijn in een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk. Er bleek een werkend drugslab te zitten. Nadat brandweer, politie en GGD de situatie veilig hadden gemaakt, werd het lab ontmanteld. De rook die een omwonende zag was niet van een brand. Waarschijnlijk is er tijdens het productieproces iets fout gegaan, waardoor er giftige dampen vrij kwamen. Zoveel dat die buiten te zien waren. De situatie was zo gevaarlijk dat bijna honderd mensen uit de buurt hun huis uit moesten. Tientallen mensen van brandweer, politie en ambulance stonden klaar voor het geval het echt fout zou gaan. Omdat niet zeker was of er nog mensen in het lab bezig waren, zijn specialistische eenheden van de politie als eerste naar binnen gegaan. Waarschijnlijk werd er amfetamine, oftewel speed, in het lab geproduceerd. De daders moeten er bijna midden in het productieproces op stel en sprong vandoor gegaan zijn.



