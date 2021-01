Politie zoekt getuigen woninginbraak

De politie kreeg omstreeks 20.00 uur een melding dat de buren geluiden uit de woning hoorden komen. Het huis was al enige tijd onbewoond. Aan de achterzijde van de woning zag de politie een verdachte wegrennen richting de begraafplaats. Deze is niet meer gevonden.

In de woning bleek ingebroken te zijn. Het is nog niet precies duidelijk of er spullen zijn weggenomen. Volgens een getuige gaat het om twee mannen van ongeveer 1.70 meter.

Getuigen

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Deze kunnen contact opnemen met de recherche via 0900-8844. Of geef uw informatie door via het digitaal tipformulier hieronder. Heeft u camerabeelden, deel deze dan met ons via www.politie.nl/upload.Liever anoniem informatie delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.