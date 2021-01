Inbraak voorkomen dankzij alerte getuige

Rond 22.30 uur zag een getuige dat een man probeerde in te breken in een winkelpand aan de Diezerstraat. De getuige waarschuwde direct de politie. Agenten troffen de man aan. Hij bleek in het bezit te zijn van inbrekerswerktuig (boren, schroevendraaiers en tangen). De man had geprobeerd om het pand binnen te komen. Door de alerte reactie van de getuige werd dat voorkomen.

De man is aangehouden voor overtreding van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Hij kreeg een boete. Om herhaling van de overtreding te voorkomen wordt tevens de procedure voor een last onder dwangsom gestart.

Last onder dwangsom

Om een last onder dwangsom in te kunnen zetten, moet het verbod op het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen in de APV van de gemeente zijn opgenomen. Wanneer de politie dan iemand met inbrekerswerktuig aantreft, is er sprake van overtreding van de APV. De politie maakt een rapport op en stelt de gemeente op de hoogte van de overtreding. De gemeente zal de betreffende persoon vervolgens eerst schriftelijk waarschuwen en op de hoogte stellen van de dwangsom. Elke keer dat de overtreder hierna met inbrekerswerktuig(en) betrapt wordt, kan de dwangsom worden verbeurd. Bij een last onder dwangsom lopen de bedragen van 2500 euro tot wel 10.000 euro.

2021009708 (hp)