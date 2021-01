Getuigen gezocht van 4 aanrandingen

Ook zijn er bij de politie deze week meerdere meldingen van aanrandingen binnengekomen. Zowel in Alkmaar als in Heiloo, hieronder een overzicht:

Meerdere meldingen, onderzoek loopt

De recherche doet onderzoek naar de volgende meldingen:

Heiloo

* Maandagavond 4 januari werd een vrouw rond 20.45 in Heiloo op eenzelfde manier belaagd door een onbekende man op de fiets. Dit was op de Belieslaan.

Alkmaar

* Dinsdagavond 5 januari rond 17.15 uur werd op de Prins Bernhardlaan ook een vrouw belaagd door een onbekende man op de fiets.

* Dinsdagavond 5 januari rond 17.50 uur werd een vrouw de dupe van een aanrander op de fiets. Dit was op de Geest.

(* En de hierboven vermelde aanranding van woensdagavond op de Dr. Schaepmankade).



Onbekend is of het in bovenstaande gevallen om dezelfde dader gaat, èn of het om dezelfde dader gaat die vorig jaar in Alkmaar vrouwen heeft aangerand op eenzelfde wijze.

Signalement van de aanrander

Van de dader die op 4, 5 en 6 januari heeft toegeslagen, is het volgende signalement bekend.

- Slank postuur

- Ongeveer 1.80m lang

- Hij droeg een rode jas met capuchon

- De man fietste op een oude fiets.

Vragen

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en heeft de volgende vragen aan het publiek:

* Heeft u een man zien fietsen die aan het bovenstaande signalement voldoet op een van de bovenvermelde data en tijdstippen?

* Denkt u te weten wie deze man is?

* Heeft u overige informatie die kan helpen bij het onderzoek naar het opsporen van deze aanrander?

* Heeft u mogelijk camerabeelden van bovenstaande locaties, data en tijdstippen?

* Bent u mogelijk ook belaagd of aangerand door een fietser en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie? Doet u dit dan a.u.b. alsnog.

Heeft u informatie? Belt u dan alstublieft met de politie in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844, of via het tipformulier hieronder.

2021004075