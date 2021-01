Getuigen gezocht gewelddadige woningoverval in Diemen

Omstreeks 02:15 uur kregen politieagenten een melding van een woningoverval.. Hierbij is een bewoner, een 46-jarige man, zwaargewond geraakt. Tijdens de woningoverval is het slachtoffer met een onbekend voorwerp geslagen. Hij verloor daardoor tijdelijk zijn bewustzijn. Een medebewoner die aanwezig was in de woning, heeft alarm geslagen. De politie was snel ter plaatse maar de verdachten waren al weggevlucht in onbekende richting. Het slachtoffer is met zware verwondingen in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is onbekend wat de overvallers buit hebben gemaakt. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan in de woning en de recherche heeft de zaak in onderzoek.