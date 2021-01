Politie zoekt getuigen van gewelddadige straatroof Eindhoven

Een 47 jarige-vrouw liep gisteravond 7 januari rond 19.50 uur op de Karel Doormanstraat in Eindhoven in de richting van de Hemelrijken toen er vanuit de Kindsbergenstraat een fietser kwam aangereden. De fietser stopte bij de vrouw en vroeg haar de weg naar Geldrop. Hulpvaardig als de vrouw is wilde zij de man de weg wijzen maar werd direct geslagen op haar hoofd met een voorwerp. De vrouw is hierop hard gaan gillen en de man gaf haar daarna nog een klap op haar hoofd.

De man had het voorzien op de rugzak die de vrouw bij zich droeg. De vrouw verdedigde zich kranig en gaf de rugzak niet af. Door het gillen van de vrouw en door de komst van een omstander vluchtte de belager op de fiets in de richting van de Kindsbergenstraat.

Het slachtoffer is enorm geschrokken en aangedaan door wat haar is overkomen. Na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met een steekwapen is aangevallen. Doordat het slachtoffer een bril droeg is mogelijk ernstig trauma aan haar oog gelukkig voorkomen. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd en is daar behandeld aan haar verwondingen.

Helaas is er geen uitgebreid signalement bekend van de dader. We willen u vragen of u wellicht iets heeft gezien van deze brute straatroof. Misschien woont u vlakbij de plek van de straatroof en heeft u iets gehoord of gezien? Misschien hebt u wel camerabeelden? We komen dan graag met u in contact. U kunt uw tips doorgeven via bovenstaand tipformulier ook kunt u via die formulier camerabeelden uploaden. Bellen kan natuurlijk ook op 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan op 0800-7000 (.M)