Recherche zoekt getuigen van steekincident

Rond 19:00 uur reed een auto toeterend over het fietspad bij een ziekenhuis. Toen agenten bij de auto gingen kijken vertelden de inzittenden dat een van hen eerder die avond was neergestoken op de Rijswijkseweg en medische hulp nodig had. Het 17-jarige slachtoffer is daarop het ziekenhuis binnen gebracht, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen.

In en rond de auto waarin het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht is door forensische rechercheurs onderzoek gedaan. Ook op de Rijswijkseweg is een plaats delict gemaakt en hebben rechercheurs gezocht naar sporen.

Volgens het slachtoffer is de dader een jongen van rond de 16 a 17 jaar oud. Hij is rond de 1.80 meter lang en heeft donker, krullend haar. Hij droeg tijdens het incident een zwarte broek en een zwarte Nike-jas.