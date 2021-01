Aangehouden man voor onderzoek naar ziekenhuis

Omdat de man niet alleen was gingen agenten rond 7.30 uur nogmaals richting de Driewegenstraat. Op de Lange Reksestraat zagen zij een man over de weg zwalken. In de omgeving zagen zij ook enkele auto's die waren vernield of mogelijk waren opengebroken. Hiervoor werd de man (19) uit Terneuzen aangehouden. Hij werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.