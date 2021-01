Onder invloed tegen een boom

Politiemensen die reageerden op een melding van een eenzijdig ongeval, hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Uit de speekseltest bleek dat de man vermoedelijk onder invloed van drugs was, hij testte positief op THC en amfetamine. Uit onderzoek aan de auto bleek dat hij vermoedelijk ook veel te hard heeft gereden. De 28-jarige Bredanaar is aangehouden op verdenking van overtreding van artikelen 5 en 8 van de Wegenverkeerswet en meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij meegewerkt aan een bloedonderzoek. Zijn rijbewijs is ook in beslag genomen. De ma heeft op het bureau een verklaring afgelegd en is daarna in vrijheid gesteld, hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.