Getuigen gezocht van mishandeling

Een persoon op een scooter reed zaterdag rond 23.55 uur een pand aan het Marsmanplein binnen. De 28-jarige man uit Velsen-Noord, die werkzaam was in het bewuste pand, ging verhaal halen bij de bestuurder. Er ontstond een ruzie, waarbij een groep jongeren van ongeveer zeven jongeren zich keerde tegen de 28-jarige man. Het slachtoffer heeft meerdere trappen en klappen op zijn lichaam gekregen. Na de mishandeling is de groep weggerend richting de Aart van der Leeuwstraat.

Van vijf jongeren zijn signalementen bekend.

Verdachte 1:

jongeman

onder de 18 jaar

licht getinte huidskleur

droeg een grijs trainingspak

Verdacht 2:

lange jongen

16 - 18 jaar

licht getinte huidskleur

droeg een bruinkleurig trainingspak

Verdachte 3:

jongeman

blanke huidskleur

1.65 - 1.70 meter

normaal postuur

droeg een trainingspak, witte pet en een schoudertas

Verdachte 4:

jongeman

blanke huidskleur

1.90 meter

slank postuur

droeg een pet

Verdachte 5:

jongeman

16 tot 18 jaar;

licht getinte huidskleur

1.65 - 1.70 meter;

zwarte krullen;

droeg een grijs trainingspak aan.

Hebt u iets gezien of gehoord van de mishandeling of iets wat verband kan houden met de mishandeling? De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.