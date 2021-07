Man gewond na mishandeling

Omstreeks 22.45 uur kregen agenten een melding dat er in een woning aan de Brugstraat een vechtpartij zou plaatsvinden. Agenten troffen in de woning de gewonde man aan. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. De verdachte is aangehouden en zit vast voor verhoor. Agenten hebben in de woning verklaringen van getuigen opgenomen. De politie doet verder onderzoek naar het incident.