Man ernstig mishandeld in Heerhugowaard

De man fietste alleen en kwam ter hoogte van de voormalige discotheek twee mannen tegen. Die begonnen hem vanuit het niets uit te schelden. Het slachtoffer riep iets terug en fietste door. Het tweetal kwam achter de jongen aan en wisten hem uiteindelijk in te halen en van zijn fiets te trekken.



De eerste man trok een groot mes en viel hiermee het slachtoffer aan. Ook de tweede man had een mes. De man liep hierdoor letsel op aan zijn hoofd en arm. Het slachtoffer raakte flink gewond en moest zich aan het letsel laten behandelen. De twee daders gingen er na het incident vandoor op de fiets in de richting van Alkmaar of de Middenweg.



Van de beide daders is het volgende signalement.



Dader 1:

- Licht getint

- Lichte kleur ogen

- Capuchon op

- Zwarte jas met capuchon kort model

- Slank postuur

- Kroes haar

- 1.75/1.80 lang

- 17/20 jaar oud

- Nederlands sprekend zonder accent

- Donkere opoe / damesfiets

Dader 2:

- Blanke huidskleur

- Blond haar

- Capuchon op

- Donkere jas kort model met capuchon

- Lichtgrijs vest

- Lichtgrijze joggingsbroek

- Ingevallen gezicht

- Nederlands sprekend

- 1,70 lang

- 17/20 jaar

- Mogelijk een vlassig baardje

- Donkere opoe / damesfiets



De politie zoekt getuigen en / of mensen met informatie over dit gewelddadige tweetal. Mensen kunnen bellen met 0900-8844.



2021149178