Getuigenoproep brandstichting pand Cruquiusweg

Brandstichting

Even na 4 uur die nacht kreeg het Operationeel Centrum (meldkamer) melding dat er een brand zou zijn geweest bij een pand aan de Cruquiusweg. Ter plaatse werd inderdaad brandschade waargenomen. Uit de eerste onderzoeksbevindingen van de recherche en Forensische Opsporing is duidelijk geworden dat er een ontbranding heeft plaatsgevonden, die veroorzaakt is door brandstichting. Hoe en waarmee de ontbranding heeft plaatsgevonden, wordt nader onderzocht.

Getuigenoproep

De recherche is bij het onderzoek dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de brandstichting, of verdachte personen en/of voertuigen hebben gezien bij het pand aan de Cruquiusweg tussen 3.45 en 4.15 uur die nacht. Ook mensen die beeldmateriaal hebben van een bewakingscamera en/of dashcam worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 090-8844 of via onderstaand tipformulier, waar rechtstreeks beeldmateriaal kan worden geĆ¼pload naar de recherche. Anoniem uw informatie delen kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via de website van M.