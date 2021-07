Routinecontrole leidt tot grote drugsvondst in Hilvarenbeek

Een 46-jarige man werd zondag 18 juli 2021 omstreeks 20.30 uur na een verkeersongeval op de Oliepint aangehouden ter zake de wet op de Identificatieplicht omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kon tonen. Bovendien reed hij in een huurauto waarvan hij geen papieren had. Onderzoek naar zijn identiteitsbewijs leidde naar de woning aan de Slibbroek. Onder leiding van de rechter-commissaris werd in die woning en bijbehorende schuur een vuurwapen en een grote hoeveelheid wit poeder aangetroffen en in beslag genomen. De recherche gaat er vanuit het dat het cocaïne is. Er moeten echter nog enkele testen plaats vinden en er wordt nader onderzoek ingesteld.