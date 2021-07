Twee arrestaties na verkeersconflict, Dongenaar met mes gestoken

Geertruidenberg - Een verkeersconflict is zondagavond 18 juli 2021 op de Havendijkstraat uitgelopen op een steekincident. De politie arresteerde een 32-jarige vrouw die een 58-jarige man uit Dongen met een mes in een arm gestoken zou hebben. Haar 31-jarige broer werd ook opgepakt. Hij zou tijdens het tumult bedreigingen hebben geuit. De politie stelt een nader onderzoek in naar de toedracht.