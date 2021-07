Man met alarmpistool gearresteerd

Rond 1.30 uur controleerden agenten een man, die op een elektrische step reed. In een tas troffen de agenten twee zakjes hennep aan. De verkeersdeelnemer zei dat hij ook een pistool bij zich had. De agenten vonden inderdaad een pistool. Bij onderzoek op het politiebureau bleek het te gaan om een alarmpistool, welke met enkele knalpatronen was geladen. De man (28) uit Mijdrecht werd aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Hij wordt in de loop van de dag verhoord.