Getuigenoproep: Straatroof en mishandeling vrouw

De vrouw liep maandag rond middernacht langs PI Nieuwegein gevestigd in het gebouw aan de Liesbosch 100 en zag op de Liesboschbrug vier jongens haar tegemoet komen lopen. Vanuit het niets werd zij in haar gezicht gestompt en zij raakte daarbij gewond. De jongens gingen er vervolgens met haar tas vandoor in de richting van de grote brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze renden in de richting van de Taludweg in Nieuwegein. De jongens waren tussen de 16 en 18 jaar oud. De gewonde vrouw werd gelukkig opgemerkt door twee jongens, die haar hebben geholpen en de politie hebben gebeld. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht.

Als u iets heeft gezien van deze mishandeling of iets hebt opgemerkt wat zou kunnen helpen om de verdachten te vinden, neem dan contact op met de politie. Bel met 0900-8844. U kunt hiervoor ook het tipformulier gebruiken. Ook wanneer u camerabeelden van het incident in uw bezit heeft, vragen wij u deze met de politie te delen.