Politie vraagt hulp: zoek mee naar de vermiste Gerda Mooij

Zondag fietste zij op een donkerblauwe/antraciet kleurige damesfiets van het merk Batavus, voorzien van een zwart mandje voorop en twee blauwe fietstassen achterop. Aangezien zij zich (mogelijk) op de fiets verplaatst, gaan wij uit van een groot zoekgebied.

Hoe kunnen inwoners de politie helpen?

De politie Noord-Holland vraagt inwoners in het gebied tussen Uitgeest en Bergen mee te helpen met zoeken. Dit kan door bijvoorbeeld een extra rondje te lopen of te fietsen in de eigen omgeving. Deel de foto van de vermiste vrouw via appgroepen met bekende zodat ook zij mee kunnen helpen met uitkijken naar de vermiste vrouw. Op deze manier wil de politie extra ogen krijgen in deze zoektocht.

Waar kunnen burgers zoeken?

Uit ervaring blijkt dat demente personen zich kunnen terug trekken op rustige plekken. Mogelijk heeft de vrouw ergens geslapen in een berm of bosje. Dus kijk vooral ook op afgelegen plekken.

Waarom zo een groot gebied?

De vrouw is zondag vermist geraakt in Bergen. De vrouw heeft uit haar verleden een verbintenis met Uitgeest. Daarom is het goed denkbaar dat zij die kant op is gegaan. Maar ook inwoners rond de gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo worden verzocht uit te kijken naar de vrouw. Denk daarbij aan Zaanstad, Alkmaar en het gebied boven Bergen.

Signalement Gerda Mooij:

Blank

Ongeveer 170-175 cm

Kort grijs krullend haar

Bril met donker montuur

Normaal postuur

Loopt met bovenrug iets voorover gebogen

Ze had een donkerkleurige bodywarmer aan of bij zich

Droeg een licht shirt met korte mouwen

Droeg een donkerkleurige lange broek

Droeg witte schoenen

Had een bruine schoudertas bij zich met daarin een portemonnee.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Gegevens

Naam: Gerda Mooij

Huidige leeftijd: 74

Lengte: 170-175 cm

Haarkleur: Grijs

Geslacht: Vrouw