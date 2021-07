Jongen bedreigt en mishandelt agenten

Rond 23.15 uur kwam de melder thuis en zag een onbekende man lopen in de tuinen aan het fietspad bij de Graanakker in Waddinxveen. De man liep vervolgens in de richting van de parkeerplaats van de Vlasakker en rende er vervolgens vandoor in de richting van de Zuidplaslaan.

De melder heeft 112 gebeld en is vervolgens achter de man aangerend. Op een zeker moment is de verdachte gestopt met rennen, hij draaide zich om en bedreigde de melder met een steekwapen. Even later kon de verdachte aangehouden worden door agenten. Tijdens zijn aanhouding heeft de verdachte de agenten uitgescholden en heeft hij geprobeerd een kopstoot te geven. Ook heeft hij een agent in zijn vingers is gebeten. De agent raakte daarbij niet gewond omdat hij zijn snijwerende handschoenen droeg tijdens de aanhouding. De verdachte zit vast, wordt gehoord en de politie werkt aan het onderzoek.

Getuigenoproep

De politie doet momenteel onderzoek en is op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van deze verdachte situatie, heeft is iets bijzonders gezien of gehoord? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0800-6070. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.