Vanavond in Opsporing Verzocht: Overleden vrouw Leyweg

Olena had een relatie met een 53-jarige man uit Den Haag en woonde bij hem in. Op die bewuste avond kregen zij bezoek van twee vriendinnen. Tijdens die avond is de situatie behoorlijk ge√ęscaleerd. In de woning werden twee personen aangehouden. Haar toenmalige vriend, de 53-jarige man en een 24- jarige vrouw uit Den Haag. De volgende dag werd een 32-jarige vrouw aangehouden. De twee vrouwen zijn inmiddels geen verdachten meer. De man werd vrijgesproken op 20 februari 2019 wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. In de uitzending van vanavond wordt opnieuw aandacht gegeven aan deze zaak. Het onderzoeksteam laat opnieuw de sporen onderzoeken die vier jaar geleden nog niet zo goed onderzocht konden worden maar nu wel.

Opsporing Verzocht is op dinsdag 20 juli 2021 om 20.40 uur te zien op NPO1. Op woensdag 21 juli zal het programma rond 10.15 uur worden herhaald via NPO 2.

Zomerstop

Op dinsdag 24 augustus de eerste uitzending van OV na de zomer. Team West zendt na de zomer weer uit op dinsdag 31 augustus.