Politie zoekt getuigen van woningoverval Rotterdam

Stockfoto politie

Om even voor 17u stonden twee mannen bij de voordeur van een woning aan de Kerkwervesingel, in de buurt van de Bruinissestraat. De bewoonster deed open en werd meteen door het tweetal overrompeld. De mannen drongen de woning binnen en gingen binnen een minuut weer naar buiten, met buit. De bewoonster liep tijdens de overval een pijnlijke arm op.



Signalement

De daders zijn beiden tussen de 18 en 20 jaar. Dader 1 was ±1.80m lang, had krullend haar en hij was gekleed in een donkerblauwe jasje, wit shirt en blauwe spijkerbroek. Dader 2 was ± 1.70-1.75m lang en droeg donkerkleurige kleding met een rood/oranje shirt.



Informatie is welkom

Was u getuige van de overval of heeft u andere informatie over de daders? Of heeft u misschien beelden van hen, van bijvoorbeeld een dashcam of bewakingscamera? Uw informatie is welkom bij het Regionale Overvallen Team van de politie in Rotterdam. Bel hen via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of klik hier.