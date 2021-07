Grote partij henneptoppen in loods aangetroffen

De politie beschikte over informatie dat er vermoedelijk wekelijks verdovende middelen vervoerd werden naar die betreffende loods.

Tijdens een controle van de loods, nadat een vrachtwagen dozen met bloemen had gelost, stuitte het onderzoeksteam op de henneptoppen, verborgen in die dozen met bloemen.

Vijf personen zijn aangehouden. Dit zijn de twee chauffeurs van de vrachtauto en twee aanwezige mannen in de loods van 19 en 47 jaar uit resp. Hoensbroek en Maastricht.

Ook werd een woning in Heerlen doorzocht. Hierbij is een groot geldbedrag inbeslaggenomen. Bij deze woning is eveneens de vijfde verdachte, een man van 55 jaar, aangehouden.

De twee chauffeurs, van 47 en 76 jaar, zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld.