Onderzoek naar fataal steekincident in volle gang

Een 26-jarige Hagenaar overleed aan de verwondingen die hij opliep bij dit steekincident. Het onderzoek rondom het overleden slachtoffer is nog niet afgerond. Op dit moment wijst echter niets erop dat het steken op dit slachtoffer een gerichte actie was. Het rechercheteam houdt uiteraard rekening met alle scenario’s.



Het team onderzoekt onder andere of er een samenhang is tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten die in de omgeving plaatsvonden. Rechercheurs onderzoeken daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen.



Onderzoek in volle gang

Na het steekincident zochten rechercheurs in de omgeving van het Julialaantje naar sporen. Ook zocht een hondengeleider daar met speurhond. Een politiehelikopter maakte overzichtsbeelden vanuit de lucht. Rechercheurs spraken een aantal getuigen, deden buurtonderzoek en stelden camerabeelden uit de omgeving veilig. Dinsdag 23 en donderdag 25 februari hielden agenten een passantenonderzoek. Hierbij zijn flyers uitgedeeld. Via sociale media en in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht werd vorige week een uitgebreide getuigenoproep gedaan. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht zal dinsdag 2 maart wederom aandacht besteed worden aan deze zaak. De uitzendingen worden woensdag 3 maart herhaald.



Tips?

De recherche zoekt nog steeds getuigen die iets gezien of gehoord hebben over dit fatale steekincident. Of mensen die rond 13:00 uur in die omgeving aanwezig waren. Alle informatie, hoe klein dan ook, is nodig voor het onderzoek. Heeft u meer informatie? Of bent u daar de afgelopen weken zelf slachtoffer geworden of lastig gevallen? Of is een persoon u eerder in die omgeving opgevallen? Of heeft u enigszins een vermoeden wie de dader kan zijn? Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Het Team Criminele Inlichtingen is ook bereikbaar via 06-57876279. Mogelijk heeft u beelden uit de omgeving van het Julialaantje waar verdachte personen opstaan. Deel die beelden dan via dit tipformulier .



De afgelopen week is er een tiental tips binnengekomen bij het TGO team, die nauwgezet onderzocht worden.