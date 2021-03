Twee aanhoudingen voor schietincident Zwijndrecht

*foto is stockfoto

Het schietincident gebeurde rond 17.50 uur in Winkelboulevard Noord, vlak bij de ingang aan de Onrust. Na de melding waren agenten al snel ter plaatse om het betreffende deel van het winkelcentrum af te zetten voor sporenonderzoek en om met getuigen te spreken. Het slachtoffer was toen al door omstanders naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct is geopereerd. Hij maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.

Het onderzoek leidde naar een auto die rond 19.45 uur op de Noorderhagen in Rotterdam tot stilstand werd gedwongen. De twee inzittenden werden er door agenten uitgepraat en zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid, hun rol wordt onderzocht. Bij het incident waren in totaal vijf a zes mannen betrokken. De recherche is nog op zoek naar andere verdachten.

Help de daders vinden

Bij het vinden van de verantwoordelijken van de schietpartij kan de politie de hulp van het publiek goed gebruiken. Was u getuige van het schieten of heeft u de dader(s) vóór, tijdens of na het incident gezien? Of heeft u camerabeelden, van bijvoorbeeld een bewakingscamera, smartphone of dashcam? Alle informatie en beelden zijn zeer welkom bij de recherche in Dordrecht. Bel 0900-8844 om uw informatie te delen of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.