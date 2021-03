Hennepkwekerij in Enschede aangetroffen na tip

Na een tip viel de politie omstreeks 21.15 uur het bedrijfsverzamelgebouw binnen en trof toen op een van de units de hennepkwekerij aan. Het pand is geruimd en de planten worden vernietigd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. We doen verder (buurt)onderzoek en vragen mensen om zich te melden als zij informatie hebben over deze hennepkwekerij of over verdachte situaties rondom het pand. Denk bijvoorbeeld aan verdachte voertuigen, personen of andere bijzonderheden.