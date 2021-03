Automobilist klemgereden

Omstreeks 22.30 uur zag de politie een auto rijden op de Vondelweg in Haarlem. De politie, die de auto wilde controleren in verband met een melding over een verdachte situatie (van een mogelijk inbraak in een auto). De bestuurder van de auto wilde niet stoppen voor de politie en omzeilde de politieauto. De politie zette de achtervolging in, maar de bestuurder reageerde niet op het zwaailicht en de sirene. Wel verhoogde hij de snelheid, negeerde een doorgetrokken streep, reed tegen het verkeer in en reed via de berm naar de Ventweg. Ter hoogte van de Nachtegaalstraat zette de politie de auto klem, maar de bestuurder ramde de politieauto. Hij kwam echter klem te zitten tussen de politieauto en een paaltje.

De man werd aangehouden. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Wel verkeerde hij mogelijk onder invloed van alcohol of drugs. Van de verdachte werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol of drugs.

2021048809