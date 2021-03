Vijf panden doorzocht in witwasonderzoek

Dinsdag 9 maart zijn drie woningen en twee bedrijfspanden in Zaanstad en Den Haag doorzocht in het kader van een onderzoek naar hennepteelt en witwassen. Bij de doorzoekingen zijn een hennepkwekerij, middelen om een hennepkwekerij op te zetten, grote hoeveelheden hennepresten, een vuurwapen en twee gasdrukpistolen aangetroffen. Daarnaast zijn er gegevensdragers, twee limousines en meerdere elektrische voertuigen in beslag genomen. Twee verdachten van 45 en 46 jaar uit Zaandam zijn aangehouden. Een van de bedrijfspanden zal door de gemeente Zaanstad worden gesloten.

Ondermijning ontregelt maatschappij

Hennepteelt en witwassen zijn voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. Dit is criminaliteit waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de bovenwereld medewerking nodig van bijvoorbeeld administratiekantoren en notarissen. Op deze manier circuleert er steeds meer crimineel verdiend geld in de samenleving en raken onder- en bovenwereld steeds meer met elkaar verweven. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Integrale aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de noemer van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten te bundelen van verschillende overheidsinstanties, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten.