Getuigen gezocht poging plofkraak Rijswijk

Tijdens de surveillance zagen de agenten dat er diverse goederen aan de pinautomaat bevestigd waren, mogelijk met het doel om een explosie te veroorzaken. Team Explosievenverkenning en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie kwamen ter plaatse en onderzochten de goederen. Er werden geen verdachten aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen.



Getuigen

Heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de Boogaard in Rijswijk of heeft u beelden van deze omgeving waarop de dader van de poging tot plofkraak mogelijk te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel met 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via het nummer 0800-7000.