Wederom twee aanhoudingen voor vrijheidsberoving

Zondagochtend 6 december meldde een 31-jarige man zich bij de politie en vertelde dat hij slachtoffer was geworden van vrijheidsberoving, mishandeling en bedreiging. De man had via een datingapp contact gekregen met een jongeman, maar toen hij op 5 december, rond 22.30 uur, op de Roomburgerweg aankwam, liepen er direct vier onbekende mannen op hem af. De vier hielden het slachtoffer eerst een tijd vast in het Roomburgerpark en vervoerden hem daarna onder dwang in een auto naar een woning. Op zondagochtend 6 december, rond 09.45 uur, lieten de daders het slachtoffer pas weer vrij. Tijdens zijn vrijheidsbeneming is het slachtoffer mishandeld, bedreigd en beroofd van geld en spullen. Ook haalden de daders geld van zijn bankrekening.



Tweede zaak

Enkele dagen later meldde zich een man met een soortgelijk verhaal. Een 61-jarig slachtoffer maakte eveneens via een datingapp een afspraak met een jongeman, dit keer op de Koninginnelaan. Toen hij daar dinsdagavond 8 december aankwam, stond er inderdaad een jongeman op hem te wachten. In de woning waar zij later aankwamen, bleken echter meerdere mannen met gezichtsbedekking aanwezig te zijn. Zij hielden het slachtoffer een aantal uren gegijzeld en dwongen hem onder andere zijn geld en telefoon af te geven. Na enkele uren mocht hij de woning verlaten en alarmeerde hij de politie.



Meer aanhoudingen

De recherche startte een onderzoek, wat zich onder andere richtte op een mogelijk verband tussen beide zaken. Het onderzoek leidde tot het bekend worden van de identiteit van de nu aangehouden verdachten, waarna een officier van justitie bevel gaf de vier buiten heterdaad aan te houden. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.