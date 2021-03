Criminele growshop opgerold in Rotterdam-Zuid

Goed recherchewerk leidde naar een growshop aan de Meyenhage in Rotterdam Zuid. Hier kwam een crimineel samenwerkingsverband aan het licht dat zich op grote schaal bezig hield met het kweken en verhandelen van hennep. Hierop werden verschillende panden in Rotterdam-Zuid doorzocht. In deze panden werd onder andere een hennepkwekerij en een hennepdrogerij aangetroffen. Daarnaast troffen agenten ruim twee kilo gedroogde hennep, een vuurwapen en verschillende luxegoederen waaronder auto’s en horloges aan die waarschijnlijk met crimineel geld zijn betaald. Deze voorwerpen zijn in beslag genomen.

Twee aanhoudingen

In dit onderzoek zijn een man van 68 en een vrouw van 46 jaar aangehouden. De man is in voorlopige hechtenis genomen, de vrouw zit niet meer vast maar zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter. Naar een derde man, 52-jarige Rotterdammer, wordt nog gezocht. Hij staat nationaal gesignaleerd.

Anti-growshop actie

In Rotterdam-Zuid wordt hard opgetreden ten aanzien van de hennepteelt, omdat deze teelt gepaard kan gaan met extreem geweld, (brand)gevaarlijke situaties oplevert en tenslotte flink bijdraagt aan ondermijning. Verschillende partners doen er alles aan om de winkelstrip in Zuidwijk-Pendrecht, waar onder andere de Meyenhage onder valt, nieuw leven in te blazen en daarmee de bewoners een veilige leefomgeving te bezorgen. Een growshop, die de hennepcriminaliteit faciliteert, past hier logischerwijs niet in. De integrale samenwerking tussen gemeente, Belastingdienst, het OM, het RIEC en de politie zorgden ervoor dat dit criminele samenwerkingsverband goed in kaart kon worden gebracht en opgerold kon worden.