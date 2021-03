Grote partij heroine en geld in beslag genomen

(Foto: Politie)

Het onderzoek startte nadat de politie was getipt over de aanwezigheid van drugs in een woning in Hoogvliet. Bij de doorzoeking van het huis werd op meerdere plekken drugs gevonden, na in beslagname bleek het te gaan om ruim 96 kilo heroïne. De bijbehorende schuur was zo ingericht dat de heroïne daar versneden kon worden. Daarnaast werd er nog 180.000 euro contant geld aangetroffen.

Het geld is in beslag genomen en de heroine is vernietigd. Beide verdachten zijn verhoord, na verhoor is de 15-jarige man heengezonden. De 48-jarige man zit nog vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris