Taskforce moet kans op ransomware verkleinen

Daders zijn vaak jong als ze ermee beginnen, maar sluiten zich aan bij internationaal opererende groepen, weet Schuurbiers. Je kunt volgens hem eigenlijk niet meer spreken van een ransomware-aanval. ‘Het criminele landschap is verworden tot een ondergrondse markteconomie met tal van specialisaties. Het is een hele keten geworden van aanvallen. Eén groep richt zich op het verschaffen van toegang tot bedrijven, een andere op de diefstal van data en weer een andere op de boel op slot te zetten. Dat is het moment dat je het als bedrijf pas opmerkt, maar in werkelijkheid zit men dan al veel langer binnen.’

Volgens Schuurbiers gaan de bendes pragmatisch te werk. ‘Als groep vallen ze die bedrijven aan waarvan de beveiliging het zwakst is. Vervolgens zoeken ze op wat de marktwaarde van dat bedrijf is en passen het gevraagde losgeld hierop aan. De georganiseerde groepen zitten vaak in het buitenland, zoals Oekraïne en Rusland.’