Twee aanhoudingen voor diefstal sportauto vanuit takelbedrijf

Op 5 januari werd bij een inbraak in een takelbedrijf aan de Columbusweg in Blerick een Audi RS6 weggenomen. Het onderzoek dat na de inbraak werd opgestart leidde naar twee mannen uit Roermond. Beide verdachten zijn 29 jaar oud. De eerste verdachte is dinsdagmorgen in zijn woning aangehouden. De tweede verdachte heeft zich vandaag zelf gemeld op het politiebureau. De gestolen auto is kort na de inbraak teruggevonden. Het onderzoek dat destijds werd opgestart heeft uiteindelijk tot dit resultaat geleid.