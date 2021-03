Elf geldezels opgepakt in Twente

De gegevens van de geldezels zijn naar voren gekomen in onderzoeken rond Vriend-in-Noodfraude (WhatsApp-fraude) In 2020 is oplichting via WhatsApp enorm toegenomen. Onderzoeken naar cybercrime zijn lastig, er is veel onderzoek en informatie nodig om bij daders uit te komen. Dan heb je zicht op één dader terwijl er grote groeperingen bezig zijn met online oplichting. Het cybercrimeteam Oost-Nederland heeft vorig jaar veel inzichten gekregen in patronen en netwerken die zich bezighouden met Vriend-in-Noodfraude. Zo is er ook een beeld ontstaan van de geldezels. Door het aanhouden en verhoren van de geldezels vergroot de politie de kans om bij andere spelers in de netwerken te komen. Ook wordt het voor criminelen lastiger om geld weg te sluizen als er geen geldezels meer kunnen worden ingezet. Er wordt door de politie dan ook flink ingezet op preventie.