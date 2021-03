Aanhouding, controles en boetes tijdens actie in Zwolle

In totaal vonden er tijdens deze actie 25 controles plaats in en rond Zwolle. Een 37-jarige man uit Bakel werd tijdens een van de controles aangehouden voor heling. In het voertuig van de verdachte werd een gestolen fiets aangetroffen. Ook een voertuig die vermoedelijk betrokken is bij woninginbraken werd uitvoerig gecontroleerd.

Naast deze zaken werden twee personen betrapt op het rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd. Ook werden elf bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen en reed één bestuurder zonder rijbewijs. Tenslotte werd er tijdens de controle ondersteund bij een ongeval en het weghalen van een stalen plaat van de snelweg.