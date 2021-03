Verkeerscontrole op de Amerikaweg

De Amerikaweg is geselecteerd in verband met het hoge percentage aanrijdingen met letsel. Uit floating car data komt ook naar voren dat er vooral in de middag en avond hard gereden wordt. Daarom heeft de politie deze week voornamelijk gecontroleerd op de snelheid en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

De snelheidscontroles werden uitgevoerd met zowel een lasergun (een uit de hand te bedienen snelheidsmeter) en een radaropstelling.



In totaal bekeurde de politie tweehonderdvijftig bestuurders wegens een te hoge snelheid. Snelheden van boven de 70 km per uur (in plaats van de toegestane 50 km per uur) waren geen uitzondering. De snelste bestuurder reed 105 km per uur. Tijdens de controles viel het de politie op dit traject op hoeveel er eigenlijk gebeurt op dit stuk weg. Wisselen van rijstrook, afslaand verkeer, overstekende voetgangers, fietsers en daar tussen nog bromscooters. Dit maakt het gevaarlijk om op dit traject met dergelijke snelheden te rijden. Naast de snelheidsbekeuringen kregen negen mensen een bekeuring omdat zij hun mobiele telefoon vasthielden tijden het rijden.



Meer weten over deze controles? Kijk dan ook de video.