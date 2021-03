Hoofdverdachten op vrije voeten, fraudeonderzoek gaat door

Dinsdag vielen politie en OM met 50 medewerkers een woning en een door een van de verdachte gehuurde kamer van een hotel in Aardenburg binnen. Doel was om bewijs te verzamelen in een fraudeonderzoek dat in 2018 is gestart. Tijdens de doorzoekingen werden informatiedragers zoals computers, telefoons en de bedrijfsadministratie in beslag genomen. Politie en OM gaan samen met specialisten van onder andere FIOD de verzamelde informatie duiden en analyseren.