Bestuurder onder invloed verzet zich

Op zaterdag 13 maart 2021 om 6.00 uur kreeg een surveillance-eenheid van de politie de opdracht te rijden naar een woning in Moergestel. Daar zou een ex voor de deur staan te vervelen. Toen de agenten daar arriveerden bleek dat de amokmaker al weg was gereden in zijn auto. In Udenhout zag een andere eenheid die auto rijden. De bestuurder, een 45-jarige inwoner van Udenhout, bleek onder invloed te zijn van drank en mogelijk ook drugs. Om die redenen werd hij aangehouden. Maar hij probeerde weg te komen door aanstalten te maken om weer in zijn auto te stappen. De agenten verijdelden dat en moesten geweld gebruiken om hem onder controle te krijgen. Ook aan het bureau was hij recalcitrant en weigerde alle medewerking. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd.