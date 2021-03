Tumult door vluchtende jeugd bij feestje in woning

Toen de politie aan de deur kwam voor de geluidsoverlast werd deze niet toegelaten. Onderwijl werd wel geconstateerd dat ongeveer 15 jeugdigen aan de achterzijde en via een dak de woning verlieten en trachtten te vluchten. Er is daar geen achterom en men verspreide zich via verschillende tuinen, ook achter de Generaal de Wetstraat.

Uiteindelijk zijn van alle aanwezigen de namen genoteerd. Er was in de woning sprake van een zogenoemde silent disco met veel drank, lachgascilinders en ballonnen. Twee personen zijn aangehouden vanwege het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht, een ander, een 17-jarige jongen uit Papendrecht, voor het plegen van verzet. Ook zijn bekeuringen voor overtreden van de avondklok uitgeschreven. De gemeente wordt in kennis gesteld van de aangetroffen situatie.

2021051565