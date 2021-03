Site vervangt politie-app

Er wordt momenteel onderzocht via welke kanalen burgers en ondernemers bediend willen worden. Daaruit blijkt nu al dat zij de Politie-app weinig gebruiken. Besloten is daarom om per 30 maart te stoppen met de app. 'Het bijhouden van de app kost geld en die kosten wegen niet op tegen wat het oplevert. Dat is zonde. Dat geld en die energie steken we liever in de kanalen die de mensen wel opzoeken. We gaan ons meer richten op de verbetering van onze online dienstverlening. De komende jaren investeren we verder in omnichannel', vertelt Bert Visser. Hij gaat over digitaal politiecontact.

'Het idee achter omnichannel is dat mensen hun voorkeurkanaal kunnen kiezen en daar op een snelle en laagdrempelige manier worden geholpen. Dat kan via de website zijn, social media, de chat, de telefoon et cetera.'