Wederom een verdachte aangehouden in onderzoek steekincident

Het steekincident in de woning vond plaats op zaterdagavond 20 februari. Daar troffen agenten na een melding een man aan die meerdere keren was gestoken. Een 22-jarige verdachte die was gevlucht werd enkele uren later aangehouden. Een 50-jarige verdachte uit Den Haag werd drie dagen later gearresteerd. In het onderzoek werden donderdag 11 maart nog twee andere verdachten van 21 en 25 jaar uit Den Haag aangehouden. Deze vier verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld voor veertien dagen.